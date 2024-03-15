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Артур Еш
Швеція передасть Україні водні скутери берегової охорони
16:24 15.03.2024 |
Уряд Швеції доручив береговій охороні підготувати до передачі Україні партію водних скутерів.
Про це повідомила пресслужба шведського уряду, інформує "Європейська правда".
В уряді заявили, що скутери мають попит в Україні, і, за даними берегової охорони, вони можуть бути негайно передані Україні.
Про готовність передати Україні партію скутерів берегова охорона країни повідомила ще 21 грудня.
До цього уряд доручив їй вивчити питання про можливість безоплатної передачі українській стороні суден та іншої техніки.
Загалом Україна отримає дев'ять скутерів.
Зі скутерів перед відправкою демонтували обладнання, яким користувалась шведська берегова охорона.
Раніше стало відомо, що Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів Україні і передати на неї 30 мільйонів євро.
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