Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лондон почав збирати підлягаючі утилізації автомобілі для передачі Україні

 

У Лондоні відсьогодні почали збирати автомобілі, які не відповідають стандартам столичної зони низьких викидів (Ulez). Їх відправлятимуть в Україну, щоб підтримати гуманітарні та медичні потреби країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У рамках ініціативи Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) та посольства України, учасники програми утилізації Ulez можуть пожертвувати свій автомобіль в обмін на ту саму суму, яку вони отримали б в іншому випадку.

Автомобілі будуть використовуватися для перевезення вразливих груп населення, медичного персоналу та допомоги. Схема буде відкрита для всіх жителів Лондона, малих підприємств і благодійних організацій, що мають відповідні автомобілі, за умови їх наявності.

Мер Лондона виділив 210 млн фунтів стерлінгів на програму утилізації, в рамках якої власники автомобілів можуть отримати до 2 тисяч фунтів стерлінгів, а мотоциклів - 1 тисяч фунтів стерлінгів. Власники автомобілів з колясками можуть претендувати на 10 тисяч фунтів стерлінгів за утилізацію або 6 тисяч фунтів стерлінгів за модернізацію.

Лондонська служба швидкої допомоги також передає в дар Україні 50 списаних машин швидкої допомоги. Хоча її автомобілі не підлягають оплаті за проїзд в Ulez, вони перебувають у процесі виведення з експлуатації машин, які не відповідають вимогам.

Автомобілі для України

У середині лютого в Латвії почав діяти закон про конфіскацію автомобілів з російськими номерами. Конфісковані автомобілі росіян передаватимуть на потреби України.

До цього Латвія передавала Україні автомобілі, які відібрали у нетверезих водіїв. Сумарно країна відправила в Україну вже понад 270 таких автомобілів. За даними на середину грудня 2023 року, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінювалася майже 1 млн євро.

Передавати Україні конфісковані російські автомобілі планувала Литва. Голова Комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони Литви Лаурінас Касчюнас заявляв, що росіяни мають час до середини березня, щоб вивезти свої авто з країни.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6854
  0,1024
 0,26
EUR
 1
 42,2870
  0,1313
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3769  0,12 0,32 38,9050  0,15 0,39
EUR 41,7865  0,26 0,61 42,5873  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,12 0,31 38,8200  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес