Фінансові новини
- |
- 15.03.24
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лондон почав збирати підлягаючі утилізації автомобілі для передачі Україні
10:36 15.03.2024 |
У Лондоні відсьогодні почали збирати автомобілі, які не відповідають стандартам столичної зони низьких викидів (Ulez). Їх відправлятимуть в Україну, щоб підтримати гуманітарні та медичні потреби країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У рамках ініціативи Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) та посольства України, учасники програми утилізації Ulez можуть пожертвувати свій автомобіль в обмін на ту саму суму, яку вони отримали б в іншому випадку.
Автомобілі будуть використовуватися для перевезення вразливих груп населення, медичного персоналу та допомоги. Схема буде відкрита для всіх жителів Лондона, малих підприємств і благодійних організацій, що мають відповідні автомобілі, за умови їх наявності.
Мер Лондона виділив 210 млн фунтів стерлінгів на програму утилізації, в рамках якої власники автомобілів можуть отримати до 2 тисяч фунтів стерлінгів, а мотоциклів - 1 тисяч фунтів стерлінгів. Власники автомобілів з колясками можуть претендувати на 10 тисяч фунтів стерлінгів за утилізацію або 6 тисяч фунтів стерлінгів за модернізацію.
Лондонська служба швидкої допомоги також передає в дар Україні 50 списаних машин швидкої допомоги. Хоча її автомобілі не підлягають оплаті за проїзд в Ulez, вони перебувають у процесі виведення з експлуатації машин, які не відповідають вимогам.
Автомобілі для України
У середині лютого в Латвії почав діяти закон про конфіскацію автомобілів з російськими номерами. Конфісковані автомобілі росіян передаватимуть на потреби України.
До цього Латвія передавала Україні автомобілі, які відібрали у нетверезих водіїв. Сумарно країна відправила в Україну вже понад 270 таких автомобілів. За даними на середину грудня 2023 року, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінювалася майже 1 млн євро.
Передавати Україні конфісковані російські автомобілі планувала Литва. Голова Комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони Литви Лаурінас Касчюнас заявляв, що росіяни мають час до середини березня, щоб вивезти свої авто з країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%
|У ЄС погодили виділення 5 млрд євро на допомогу Україні
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Bihus.Info знайшов незадеклароване майно в очільника Київського метро. Кличко: Буде звільнений
|Лондон почав збирати підлягаючі утилізації автомобілі для передачі Україні
|Операція ГУР. У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод, - джерело
|Боррель різко відповів на «білий прапор» Папи Римського: поліз туди, куди не звали
|США не зможуть виділити новий пакет допомоги, останній був «унікальним випадком», - Пентагон
|У Білому домі відреагували на нову ідею спікера Джонсона щодо допомоги Україні
Бізнес
|Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів
|В Італії TikTok оштрафували на 10 млн євро за недостатній захист неповнолітніх
|Microsoft запатентувала технологію набору тексту за допомогою погляду
|OpenAI назвала позов Ілона Маска «несерйозним» і продиктованим комерційними інтересами
|Палата представників США підтримала вимогу до TikTok позбутись зв’язку з Китаєм
|Міжнародна цифровізація: Україна стала партнером NIIS
|Україна відкрила код програми «Дія»