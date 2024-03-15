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США не зможуть виділити новий пакет допомоги, останній був «унікальним випадком», - Пентагон
23:35 14.03.2024 |
Сполучені Штати Америки не зможуть знову виділити пакет військової допомоги Україні, як це сталося два дні тому, адже то був "унікальний випадок".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника офіційного представника Пентагону Сабріну Сінгх.
Вона назвала виділення Україні останнього пакета допомоги на 300 млн доларів "унікальним випадком".
Також чиновниця додала, що військова допомога Україні пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ.
За словами Сінгх, у Пентагону немає даних про можливість його повторення.
Допомога Україні від США
Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент.
Як писало CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня, або у квітні.
Нещодавно адміністрація президента США оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.
Пізніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет став можливим "через непередбачену економію коштів у контрактах, які Міністерство оборони домовилося про заміну обладнання, яке ми вже надіслали в Україну через попередні вилучення".
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