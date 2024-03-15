У Білому домі відреагували на нову ідею спікера Джонсона щодо допомоги Україні

Білий дім віддає перевагу законопроекту про допомогу Україні, який раніше вже був підтриманий Сенатом США. Він передбачає 60 млрд доларів підтримки для Києва.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, ця версія законопроекту відповідає інтересам національної безпеки США.

"Ми вважаємо, що той законопроєкт, який було ухвалено в Сенаті, дуже добре відповідає нашому сильному бажанню продовжувати підтримувати Україну. Він добре відповідає потребам оборони України, а також потребам оборони Ізраїлю та іншим питанням нашої національної безпеки в усьому світі", - сказав Джон Кірбі.

Також він заявив, що Білий дім продовжить закликати спікера Палати представників Майка Джонсона винести цей законопроект на розгляд і проголосувати за нього.

Що кажуть у Пентагоні

Кірбі впевнений, що в Палаті представників є сильна двопартійна підтримка цього законопроекту про допомогу Україні.

У Пентагоні заявили, що Україні під час війни було б дуже важко віддавати позику. А альтернативний законопроєкт, про який заговорив Джонсон, потрібно було б погоджувати з низкою урядових відомств.

"Я знаю, що в Конгресі тривають переговори. Не буду забігати наперед цього. Зараз нам потрібне додаткове фінансування. Такій країні, як Україна, яка переживає війну, я думаю, буде дуже важко повернути ці кредити", - зазначила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

Про що говорив Джонсон

Раніше повідомлялося, що Палата представників США розблокує законопроєкт про допомогу Україні. Однак документ суттєво відрізнятиметься від пакета зовнішньої допомоги в розмірі 95 млрд доларів, який Сенат ухвалив минулого місяця.

Джонсон повідомив сенаторам, що Палата представників спрямує пакет допомоги Україні до Сенату, але висловив ідею зробити його програмою позики або кредитування, щоб американські платники податків не викладали десятки мільярдів доларів без будь-яких очікувань повернення, за словами сенаторів, які брали участь в обговоренні.

Джонсон також хоче включити до законопроєкту щось подібне до закону REPO for Ukrainians Act, автором якого є представник Майк Маккол, який би дозволяв конфіскацію російських суверенних активів і внесення коштів від ліквідованого майна до Фонду підтримки України.