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АНАЛІТИКА

У Фінляндії затримали підозрюваних у відмиванні коштів на бронежилети для ЗСУ

 

На території Фінляндії 11 березня затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міноборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Один із затриманих - громадянин Фінляндії. На його нерухомість накладено арешт.

Також серед затриманих - представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів.

Частину цих коштів, за даними НАБУ, затримані витратили на придбання елітних автівок та об'єкту нерухомості.

Зібрані докази НАБУ використає у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

Бюро повідомило, що операцію проведено спільно з САП та співробітниками Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки.

Нагадаємо, наприкінці лютого начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони викрили на тому, що у 2022-2023 роках купив та "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк.

На початку березня на складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися там майже рік.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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