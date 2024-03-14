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АНАЛІТИКА

Три країни ЄС проти купівлі боєприпасів Україні за рахунок заморожених активів РФ, - Politico

 

Країни-члени ЄС виступили проти плану глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використовувати прибуток, отриманий від заморожених російських активів, для закупівлі зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що це відбувається на тлі чуток про те, що пропозицію про заморожування активів буде представлено ближче до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

Водночас неназваний європейський чиновник заявив, що Мальта, Люксембург і Угорщина на зустрічі послів 27 країн ЄС у середу висловили сумніви щодо використання доходу від російських активів на закупівлю боєприпасів для України.

За їхніми словами, бажання фон дер Ляєн використати гроші для поповнення запасів зброї України, що скорочуються, ускладнило переговори, оскільки було досягнуто спільної згоди, що вони мають піти на відновлення.

Конфіскація російських активів

Останнім часом питання конфіскації російських активів на користь України стає дедалі актуальнішим на тлі відсутності нової допомоги від Сполучених Штатів.

Загалом від початку війни в країнах Заходу заморозили близько 300 млрд доларів російських активів.

Нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити активи РФ на військову допомогу Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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