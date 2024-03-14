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Головний проросійський політик Франції підтримала Україну
08:59 14.03.2024 |
Одна з найбільш проросійських політиків Євросоюзу, лідер французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, несподівано підтримала Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика у соцмережі Х.
"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу", - сказала Ле Пен під час виступу в Національній асамблеї.
Політик також додала, що війна Росії проти України "неминуче закінчиться переговорами". За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".
Водночас Ле Пен та її партія утрималися від голосування за Угоду про безпеку, укладеної між Україною та Францією в лютому цього року.
Хто така Марін Ле Пен
Марін Ле Пен є однією з найвідоміших прихильниць зміцнення міжнародних відносин Росії та Франції.
Партія під її керівництвом єдина у Франції, яка підтримала точку зору Росії проти будь-якого втручання в сирійський конфлікт. Також вона неодноразово заявляла про підтримку дій РФ в Україні, схвально відгукувалася на користь окупації Криму.
У 2022 році Ле Пен засудила вторгнення Росії в Україну, але закликала "зайняти збалансовану позицію щодо України та формувати санкції так, щоб вони дали змогу досягти миру, а не руйнувати французьку економіку".
У вересні минулого року правоохоронці Франції заявили про наміри судити Ле Пен у справі про нецільове використання коштів ЄС. Суд має розпочатися восени 2024 року.
Крім того, Марін Ле Пен підозрюють у зв'язках із Росією. Низка політиків звернулися до прокуратури Парижа з прохання відкрити щодо неї нові кримінальні справи.
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