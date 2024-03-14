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АНАЛІТИКА

Головний проросійський політик Франції підтримала Україну

 

Одна з найбільш проросійських політиків Євросоюзу, лідер французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, несподівано підтримала Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика у соцмережі Х.

"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, РФ спровокувала війну на порозі ЄС і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу", - сказала Ле Пен під час виступу в Національній асамблеї.

Політик також додала, що війна Росії проти України "неминуче закінчиться переговорами". За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".

Водночас Ле Пен та її партія утрималися від голосування за Угоду про безпеку, укладеної між Україною та Францією в лютому цього року.

Хто така Марін Ле Пен

Марін Ле Пен є однією з найвідоміших прихильниць зміцнення міжнародних відносин Росії та Франції.

Партія під її керівництвом єдина у Франції, яка підтримала точку зору Росії проти будь-якого втручання в сирійський конфлікт. Також вона неодноразово заявляла про підтримку дій РФ в Україні, схвально відгукувалася на користь окупації Криму.

У 2022 році Ле Пен засудила вторгнення Росії в Україну, але закликала "зайняти збалансовану позицію щодо України та формувати санкції так, щоб вони дали змогу досягти миру, а не руйнувати французьку економіку".

У вересні минулого року правоохоронці Франції заявили про наміри судити Ле Пен у справі про нецільове використання коштів ЄС. Суд має розпочатися восени 2024 року.

Крім того, Марін Ле Пен підозрюють у зв'язках із Росією. Низка політиків звернулися до прокуратури Парижа з прохання відкрити щодо неї нові кримінальні справи.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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