Фінансові новини
- |
- 14.03.24
- |
- 00:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів
23:36 13.03.2024 |
Петро Порошенко везе у бригади ЗСУ четверту з початку року партію FPV-дронів. 2 тисячі смертоносних для русні крилатих машинок - це як мінімум тисяча точних влучань, говорить Порошенко.
«Це навколо, хто розуміє, називається «Бандера-буми». Дуже круті. Там у нас знаходяться «Пегаси», тут знаходяться «Мольфари», тут - «Мамонти». Всього - 2 тисячі штук», - показує п'ятий президент.
«Мамонти - великі, важкі, вони йдуть із платою ініціації, повністю облаштовані, включно з підставками. А ще вони йдуть уже оснащені пластидом», - пояснює Порошенко.
«Це ми робимо спільно з нашими військовослужбовцями. Це робиться під їхнім контролем. Якщо брати середню ефективність FPV-шок, то це мінімум 50% точного влучання в ціль. 2 тисячі - тисяча влучань», - говорить Петро Порошенко.
Вартість цієї партії дронів-камікадзе - більше 30 млн грн. «Тисяча влучань - це означає, що кожен місяць ми знищуємо декілька батальйонів орків. Я дуже пишаюся цим. Я дякую нашим бійцям, які ці 2 тисячі FPV-шок використають найбільш правильним чином», - говорить Петро Порошенко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
|«Європейська солідарність» вимагає від Стефанчука повернути роботу парламенту в законне русло - заява
|Резолюція ЄП: конфісковані гроші РФ - на відбудову України
|У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Неможливо задовольнити одразу. У Умєрова пояснили, чи є потреба мобілізувати 500 тисяч осіб
|Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів
|Порошенко на замовлення військових механіків передає у бригади пересувні майстерні
|Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі
|У ЄС погодили виділення 5 млрд євро на допомогу Україні
|Європарламент схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови ще на один рік
Бізнес
|Частка жінок в українському IT зросла до 24%
|S&P 500, Nasdaq знизилися, оскільки інвестори чекають на дані по ІСЦ, ІЦВ
|Mercedes і BMW створили СП з управління мережею зарядок для електрокарів
|Прорив у матричному множенні має призвести до швидших та ефективніших моделей штучного інтелекту
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування
|Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX