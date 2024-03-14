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АНАЛІТИКА

Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів

23:36 13.03.2024 |

Політика

Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів

 

Петро Порошенко везе у бригади ЗСУ четверту з початку року партію FPV-дронів. 2 тисячі смертоносних для русні крилатих машинок - це як мінімум тисяча точних влучань, говорить Порошенко.


«Це навколо, хто розуміє, називається «Бандера-буми». Дуже круті. Там у нас знаходяться «Пегаси», тут знаходяться «Мольфари», тут - «Мамонти». Всього - 2 тисячі штук», - показує п'ятий президент.

Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів

 

«Мамонти - великі, важкі, вони йдуть із платою ініціації, повністю облаштовані, включно з підставками. А ще вони йдуть уже оснащені пластидом», - пояснює Порошенко.

Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів

 

«Це ми робимо спільно з нашими військовослужбовцями. Це робиться під їхнім контролем. Якщо брати середню ефективність FPV-шок, то це мінімум 50% точного влучання в ціль. 2 тисячі - тисяча влучань», - говорить Петро Порошенко.

Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів

 

Вартість цієї партії дронів-камікадзе - більше 30 млн грн. «Тисяча влучань - це означає, що кожен місяць ми знищуємо декілька батальйонів орків. Я дуже пишаюся цим. Я дякую нашим бійцям, які ці 2 тисячі FPV-шок використають найбільш правильним чином», - говорить Петро Порошенко.


Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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