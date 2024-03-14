Порошенко на замовлення військових механіків передає у бригади пересувні майстерні

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували для бригад ЗСУ чергову партію пересувних авторемонтних майстерень (ПАРМ). П'ять "нафаршированих" необхідними інструментами та обладнанням машин вирушають на фронт, де будуть відновлювати все, що треба - хоч старенькі волонтерські пікапи, хоч нову західну техніку.





Загалом цей проєкт вже перевищив півсотні машин, і зупинятись ніхто не планує - каже Петро Порошенко. Пояснює: ремонтники на війні тяжко працюють в будь-яких умовах - і в дощ, і в сніг, і під обстрілами, щоб швидко відновити уражену техніку. Це не менш важлива місія, бо справні машини рятують життя українських воїнів.

"Сьогодні, незважаючи на середину березня, в Києві зимно, йде сніг. На фронті - ще важче. І важко не тільки тим, хто в штурмових бригадах, чи в ротах ударних безпілотників. Важко й ремонтникам", - пояснює Порошенко.

Він показує зсередини майстерню, створену на базі британської вантажівки DAF. "Це - унікальний комплекс ПАРМ, пересувна авто-ремонтна майстерня. Ця - ювілейна машина, яка має номер 50. Хоча загалом ми вже поставили 53 майстерні. Раніше Збройні Сили України користувалися старими ЗІЛ-131", - згадує п'ятий президент.

"Що ж тут є? Давайте я вам покажу. Тут знаходиться генератор, компресор, точило, весь набір інструменту, який підібраний фронтовими механіками, свердлильне устаткування, всі необхідні манометри, компресори. Все для того, щоб у комфортному режимі відновлювати боєздатність техніки, не ганяючи її за 300-600 кілометрів. І вже буквально наступного дня техніка йде назад у бій", - показує Порошенко новеньке начиння.

"Це рятує час для відновлення боєздатності техніки. Можна витягнути двигун, витягнути коробку передач. Всі дрібні та середні ремонти робляться цим обладнанням", - зазначає п'ятий президент.

Одна така майстерня на колесах коштує мільйон гривень - це автомобіль, кунг і все начиння. Загалом бюджет проєкту вже перевищив 53 млн грн, каже Петро Порошенко.

Такі машини вже працюють у бригадах Десантно-штурмових військ, Президентській бригаді та окремих розвідбатах. Зараз основні зусилля спрямовані на підпрозділи Сухопутних військ, каже Порошенко.

Кожна машина комплектується захисною сіткою, яка повністю маскує комплекс. Їх виробництво налагодив депутат Київради від "Євросолідарності" Олександр Тимченко.

"Наша команда робить все можливе для того, щоб зробити перемогу ближчою. Крім того, програма "Захисти воїна" - це є перший пріоритет нашої команди", - наголошує Порошенко.