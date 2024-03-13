Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у середу, 13 березня, під час виступу у Бундестазі вчергове висловився проти постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні. Він не погодиться на поставку систем озброєнь дальнього радіусу дії, оскільки це вимагатиме участі німецьких солдатів, заявив цього разу Шольц. Це стосується не лише розгортання в Україні, але й того, що оперативне планування для Taurus "відбуватиметься в Німеччині".

"Це межа, яку я не хочу перетинати як канцлер", - цитує Шольца AFP. Вордночас канцлер зауважив, що було б "безвідповідальним" передати Україні крилаті ракети з радіусом дії понад 500 кілометрів без участі німецьких солдатів.

Шольц ще раз наголосив, що Німеччина є найважливішим союзником України в Європі. "Ми підтримуємо цей внесок і терміново продовжуватимемо мобілізувати зусилля", - сказав він.

Однак, на його думку, дуже важливо, щоб кожне рішення про постачання зброї було ретельно виваженим. "Обережність - це не слабкість", а те, на що громадяни "мають право", наголосив Шольц.

Напередодні Шольц аргументував свою категоричну позицію щодо цього питання загрозою застосування цієї ракети проти цілей у Москві.Він також не коментував ймовірні кругові поставки озброєння , які допустив раніше міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон. У рамках цього обміну, Німеччина могла б передати Великобританії крилаті ракети Taurus зі складів Бундесверу, а Лондон, своєю чергою, поставив би Україні додаткову партію ракет Storm Shadow.