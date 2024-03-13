Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WSJ: Пентагон готовий передати Україні ракети ATACMS більшої дальності

 

Американський Пентагон готовий передати Україні далекобійні ракети ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км).

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Однак зараз американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile, кажуть американські посадовці.

Водночас вони не сказали, чи схвалить передачу ATACMS більшої дальності, ніж Україна вже отримувала, президент США Джо Байден.

Нагадаємо, напередодні США оголосили про передачу Україні пакета безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів - першого у 2024 році - на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

За даними ЗМІ, до нього увійдуть далекобійні ракети ATACMS дальністю до 160 кілометрів.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,7878
  0,2954
 0,77
EUR
 1
 42,4183
  0,3769
 0,90

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3630  0,16 0,43 38,9193  0,22 0,57
EUR 41,8400  0,16 0,39 42,6200  0,21 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7400  0,25 0,65 38,7600  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес