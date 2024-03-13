Закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тисяч військових, які перебувають на фронті, - Міноборони

Новий закон про мобілізацію в Україні покликаний оновити правову базу напередодні очікуваної цьогоріч хвилі призову, під час якої можуть призвати до 500 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У Міністерстві оборони України повідомили, що ці зусилля здебільшого спрямовані на заміну 330 тисяч виснажених військовослужбовців, які наразі перебувають на полі бою.

При цьому у відомстві додали, що новобранці, які залишилися, замінюватимуть поранених і задовольнятимуть інші військові потреби залежно від ситуації на полі бою.

Однак закон викликає багато суперечок: до першого проєкту українські законодавці подали понад 4 тисячі поправок.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.

Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.