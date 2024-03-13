Фінансові новини
- |
- 13.03.24
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тисяч військових, які перебувають на фронті, - Міноборони
12:22 13.03.2024 |
Новий закон про мобілізацію в Україні покликаний оновити правову базу напередодні очікуваної цьогоріч хвилі призову, під час якої можуть призвати до 500 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У Міністерстві оборони України повідомили, що ці зусилля здебільшого спрямовані на заміну 330 тисяч виснажених військовослужбовців, які наразі перебувають на полі бою.
При цьому у відомстві додали, що новобранці, які залишилися, замінюватимуть поранених і задовольнятимуть інші військові потреби залежно від ситуації на полі бою.
Однак закон викликає багато суперечок: до першого проєкту українські законодавці подали понад 4 тисячі поправок.
Законопроект про мобілізацію
Наприкінці січня уряд вніс до Верховної ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали.
Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість поправок стосується аспірантів та спостерігачів за людьми з інвалідністю.
Очікується, що законопроект про мобілізацію буде розглянуто у другому читанні наприкінці березня, але речник парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро
|Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
|У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови
|САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки
|Закуплені за чеською ініціативою боєприпаси можуть доставити Україні у червні
|Шольц у Бундестазі підтвердив своє "ні" Taurus для України
|WSJ: Пентагон готовий передати Україні ракети ATACMS більшої дальності
|Закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тисяч військових, які перебувають на фронті, - Міноборони
|Усе більше українців регулярно донатять – дослідження Deloitte
Бізнес
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування
|Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом