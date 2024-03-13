Усе більше українців регулярно донатять – дослідження Deloitte

92% українців донатять на допомогу ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2 в.п. більше, ніж у 2022 році.

Про це йдеться в дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.

При цьому 33% опитаних роблять це систематично, що на 13 в. п. більше, ніж у 2022 році.

За даними дослідження, більш ніж удвічі зросла кількість співвітчизників, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном - із 17% до 38%.

При цьому абсолютна більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора.

"Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег. Їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума донату становить 147 гривень.

Друге місце за рівнем довіри посідають великі благодійні фонди, такі як "Повернись живим", фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), на них донатять майже 71% респондентів. На державні збори (такі як UNITED24) донатить теж значна частина населення - понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 грн", - йдеться у повідомленні.



