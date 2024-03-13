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СБУ атакувала дронами три російські НПЗ - джерело
10:53 13.03.2024 |
У ніч на середу Служба безпеки України атакувала дронами три нафтопереробні заводи на території РФ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.
"Сьогодні вночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи - не тільки в Рязані, а й у Кстово (Нижньогородська область) і Кіришах (Ленінградська область)", - розповів співрозмовник агентства в середу.
За його словами, ці атаки - продовження низки спецоперацій щодо ворожих НПЗ, які раніше розпочала СБУ.
"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей і пального, які РФ спрямовує безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", - наголосило джерело.
Співрозмовник агентства додав, що, судячи з відео в соцмережах, наслідки атаки на НПЗ були досить суттєвими.
При цьому він уточнив, що атаковані НПЗ входять до п'ятірки найбільших заводів у РФ.
Як повідомило джерело, СБУ разом з іншими представниками Сил оборони також атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлинівці Воронезької області та військовий аеродром у Воронежі.
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