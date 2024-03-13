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Країни ЄС знайшли шляхи фінансування закупівель зброї для ЗСУ на 5 млрд євро, - FT
09:24 13.03.2024 |
Країни Євросоюзу мають намір уже сьогодні, 13 березня, узгодити нове поповнення спецфонду на 5 млрд євро для фінансування військових поставок в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Угода ЄС, яка потребує офіційного схвалення на зустрічі держав-членів ЄС, відкриває нові можливості для відшкодування постачання зброї Києву.
"Українці борються без боєприпасів", - заявив високопосадовець Міністерства оборони США, маючи на увазі нещодавні досягнення Росії та попередження українських військових про те, що вони нормують снаряди.
Фонд Євросоюзу, відомий як Європейський фонд миру, віддаватиме пріоритет зброї, яка виробляється всередині ЄС, але не виключатиме зброю з країн, які не входять до ЄС, якщо їй не буде альтернативи.
Джерела видання зазначають, що фонд був важливою частиною європейських військових постачань Україні з лютого 2022 року, але був вичерпаний, і переговори щодо його поповнення тривали останні три місяці. Один із чиновників заявив, що угода стосується "гнучкості за потребою, а не за задумом".
Країни ЄС постачають озброєння Україні
Нагадаємо, що на початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.
Планувалося, що до березня 2024 року європейські країни нададуть Україні обіцяний мільйон снарядів. Однак, країни ЄС не змогли вчасно виконати план і назбирали для України лише 600 тисяч боєприпасів.
При цьому країни ЄС заявили, що спільно готові виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.
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