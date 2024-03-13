Шольц, Макрон і Туск зустрінуться у Берліні, щоб усунути розбіжності щодо України, - Politico

Президент Франції Еммануель Макрон вирушить до Берліна в п'ятницю, 15 березня, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у спробі знизити напруженість навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приєднається до лідерів Франції та Німеччини пізніше того самого дня, за словами німецького чиновника, що ознаменує першу зустріч у рамках "Веймарського трикутника", формату діалогу між трьома країнами, відтоді як Туск знову став прем'єр-міністром Польщі.

За задумом лідерів, зустріч має стати демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли розбіжності щодо України перейшли у відкриту ворожнечу.

Напруженість, що довго накопичувалася, почала закипати наприкінці лютого, коли Макрон відмовився виключити можливість відправки західних військ до України, заприсягнувшись зробити "все, що потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну".

Більш обережний Шольц відповів відмовою, виключивши можливість використання сухопутних військ європейських країн.

Чутки про конфлікт Макрона із Шольцем

Нещодавно американське видання Bloomberg розповіло про нібито конфлікт між лідерами Франції та Німеччини. Зокрема, за даними видання, це проявилося в одному з виступів Макрона, під час якого той, натякаючи на Німеччину, дорікнув союзникам, які пропонували Україні лише "шоломи і спальні мішки".

Те, що Шольц з Макроном не ладнають, визнали у розмові з Bloomberg та близькі помічники німецького канцлера. Там Макрона сприймають як монархічного діяча, що вміє лише видавати грандіозні бачення, аніж реалізовувати їх.

Напруга між канцлером Німеччини та президентом Франції викликає занепокоєння серед німецьких соціал-демократів. Так, у партії Шольца попередили, що така суперечка небезпечна для України.