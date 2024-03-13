Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

 

У вівторок, 12 березня, депутати Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Франції проголосували за схвалення доповіді прем'єра Габріеля Атталя зі стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої угоди з безпеки, повідомляє Le Figaro.

За угоду про підтримку України проголосувала більшість депутатів: 372 голоси за, 99 проти.

Зазначається, що тривалі дебати в парламенті закінчилися широким консенсусом: Франція має продовжувати підтримувати Україну. Водночас кілька парламентаріїв виступили з критикою на адресу коментарів президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки на війну західних військ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,7878
  0,2954
 0,77
EUR
 1
 42,4183
  0,3769
 0,90

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3630  0,16 0,43 38,9193  0,22 0,57
EUR 41,8400  0,16 0,39 42,6200  0,21 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7400  0,25 0,65 38,7600  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес