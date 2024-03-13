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АНАЛІТИКА

У Чехії знайшли можливість закупити ще 200 тисяч боєприпасів для України

 

На додаток до обов'язкової закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії Прага отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів, які можуть закупити учасники ініціативи.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International, про це 12 березня заявив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.

За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.

"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чехія є повноцінним активним гравцем у європейській політиці безпеки, що вона може використовувати свої переваги", - сказав чеський прем'єр-міністр.

Фіала окремо оголосив, що за два роки Чехія доставила в Україну понад мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

Минулого тижня прем'єр-міністр Чехії заявив, що наразі зібрано достатньо коштів для закупівлі першої партії з 300 тисяч артилерійських снарядів.
 

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