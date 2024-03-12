Принципи формування бюджету Євросоюзу на 2025 рік враховують допомогу Україні - Рада ЄС

Рада ЄС у вівторок погодила керівні принципи щодо бюджету союзу на 2025 рік, які передбачають стабільну допомогу Україні.

"Рада підтверджує, що ЄС, як і раніше, відданий наданню разом із партнерами фінансової допомоги Україні стільки, скільки буде потрібно, а також підтримці її стійкості та довгострокового відновлення", - ідеться в повідомленні Ради ЄС, оприлюдненому в Брюсселі.

У документі Рада також відзначила "важливість того, щоб бюджет на 2025 рік продовжував демонструвати солідарність союзу з народом України і реагувати на пов'язані з цим кризи".

У Брюсселі пояснили, що "затверджені керівні принципи стануть політичною настановою для (Європейської - ІФ-У) комісії під час підготовки бюджету на наступний рік".

Водночас наголошується, що "бюджет ЄС на 2025 рік відіграє ключову роль у розробленні й реалізації довгострокових цілей і політичних пріоритетів, узгоджених союзом".

Бюджет на 2025 рік формуватиметься з урахуванням схваленого на саміті ЄС 1 лютого 2024 року перегляду фінансового плану Євросоюзу на 2021-2027 рр.

Як повідомлялося, в рамках оновленого довгострокового бюджету ЄС EUR50 млрд виділяють Україні (EUR17 млрд у вигляді грантів і EUR33 млрд у вигляді кредитів).

