Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Принципи формування бюджету Євросоюзу на 2025 рік враховують допомогу Україні - Рада ЄС

 

Рада ЄС у вівторок погодила керівні принципи щодо бюджету союзу на 2025 рік, які передбачають стабільну допомогу Україні.

"Рада підтверджує, що ЄС, як і раніше, відданий наданню разом із партнерами фінансової допомоги Україні стільки, скільки буде потрібно, а також підтримці її стійкості та довгострокового відновлення", - ідеться в повідомленні Ради ЄС, оприлюдненому в Брюсселі.

У документі Рада також відзначила "важливість того, щоб бюджет на 2025 рік продовжував демонструвати солідарність союзу з народом України і реагувати на пов'язані з цим кризи".

У Брюсселі пояснили, що "затверджені керівні принципи стануть політичною настановою для (Європейської - ІФ-У) комісії під час підготовки бюджету на наступний рік".

Водночас наголошується, що "бюджет ЄС на 2025 рік відіграє ключову роль у розробленні й реалізації довгострокових цілей і політичних пріоритетів, узгоджених союзом".

Бюджет на 2025 рік формуватиметься з урахуванням схваленого на саміті ЄС 1 лютого 2024 року перегляду фінансового плану Євросоюзу на 2021-2027 рр.

Як повідомлялося, в рамках оновленого довгострокового бюджету ЄС EUR50 млрд виділяють Україні (EUR17 млрд у вигляді грантів і EUR33 млрд у вигляді кредитів).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4924
  0,1099
 0,29
EUR
 1
 42,0414
  0,0855
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2000  0,13 0,34 38,6988  0,14 0,35
EUR 41,6769  0,11 0,26 42,4088  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4900  0,16 0,42 38,5000  0,14 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес