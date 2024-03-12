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Принципи формування бюджету Євросоюзу на 2025 рік враховують допомогу Україні - Рада ЄС
16:57 12.03.2024 |
Рада ЄС у вівторок погодила керівні принципи щодо бюджету союзу на 2025 рік, які передбачають стабільну допомогу Україні.
"Рада підтверджує, що ЄС, як і раніше, відданий наданню разом із партнерами фінансової допомоги Україні стільки, скільки буде потрібно, а також підтримці її стійкості та довгострокового відновлення", - ідеться в повідомленні Ради ЄС, оприлюдненому в Брюсселі.
У документі Рада також відзначила "важливість того, щоб бюджет на 2025 рік продовжував демонструвати солідарність союзу з народом України і реагувати на пов'язані з цим кризи".
У Брюсселі пояснили, що "затверджені керівні принципи стануть політичною настановою для (Європейської - ІФ-У) комісії під час підготовки бюджету на наступний рік".
Водночас наголошується, що "бюджет ЄС на 2025 рік відіграє ключову роль у розробленні й реалізації довгострокових цілей і політичних пріоритетів, узгоджених союзом".
Бюджет на 2025 рік формуватиметься з урахуванням схваленого на саміті ЄС 1 лютого 2024 року перегляду фінансового плану Євросоюзу на 2021-2027 рр.
Як повідомлялося, в рамках оновленого довгострокового бюджету ЄС EUR50 млрд виділяють Україні (EUR17 млрд у вигляді грантів і EUR33 млрд у вигляді кредитів).
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