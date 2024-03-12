«Не існує демобілізації під час війни». Зеленський розповів про зміни до закону про мобілізацію та чи буде її посилення

У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. Тому є різні питання щодо законопроекту про мобілізацію в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Le Monde та BFM TV.

"Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни і вона продовжується кожні кілька місяців, Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством", - заявив він.

За його словами, мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.

"Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи вона ідеальна? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних", - заявив президент.

Він зазначив, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків знаходяться в парламенті і зміни пройшли вже перше читання.

"Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", - заявив Зеленський.

Він додав, що військові хочуть відповіді що можна удосконалити в законі про мобілізацію, а парламентарі хочуть побачити, які будуть наслідки для тих чи інших верств суспільства.

"Тому це питання виключно парламенту на сьогодні і їх дебатів, коли вони закінчаться в комітетах ВР, тоді будуть голосуватись, але всі ці дебати не зупиняли і не продовжували мобілізацію, вона йде своїм чином", - зазначив президент.

Відповідаючи на питання щодо масивної мобілізації цього року, Зеленський заявив, що є чергові мобілізаційні кроки, передбачені Генштабом.

"Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є в Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли", - зазначив він.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради оновлений законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа був запропонований парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відізвали.

Новий законопроект вже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту. Як заявляв нардеп Федір Веніславський, найбільша кількість правок стосується питання аспірантів та доглядальників за людьми з інвалідністю.

Очікується, що законопроект про мобілізацію розглянуть в другому читанні наприкінці березня, але спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що терміни розгляду залежать від тривалості розгляду правок комітетом.