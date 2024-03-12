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АНАЛІТИКА

Комітет Верховної Ради прибрав із законопроєкту про мобілізацію норму про блокування рахунків

13:12 12.03.2024 |

Політика

 

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав виключення правки у законопроєкті про мобілізацію щодо заходів впливу за ухилення від мобілізації.

Про це повідомила членкиня комітету, нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз у Facebook.

"Щойно під час засідання Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було підтримано правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроєкту про мобілізацію, яким вносились зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Вони стосувались введення заходів впливу (обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків", - наголосила вона.

За словами Фріз, до цієї норми було подано понад 300 ідентичних правок від різних авторів, які наголошували на недоліках та протиправних механізмах запропонованої урядом норми.

"У результаті, всі ці внесені правки є тепер врахованими за рішенням комітету про відхилення цих змін", - додала народна депутатка.

Наступне засідання Комітету заплановано на 13 березня.
Що відомо про законопроєкт про посилення мобілізації

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.

Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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