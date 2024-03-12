ГУР отримав безпілотний компекс EOS C03 VTOL

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало від фонду Сергія Притули безпілотний комплекс EOS C03 VTOL.

Про це повідомив Сергій Притула.

Благодійники передали розвідувальному відомству безпілотний комплекс тактичного рівня UAS EOS C03 VTOL вартістю 26 166 670,81 грн.





До складу переданого авіаційного комплексу увійшли три розвідувальні безпілотники та станція управління.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року фонд Сергія Притули в рамках проєкту «Виявляємо - Знищуємо» передав розвідувальні дрони цього типу штурмовим підрозділам ГУР.

Загалом, в рамках проєкту фонд планував придбати п'ять розвідувальних комплексів у складі 5 наземних станцій управління та 15 літаків.

EOS C VTOL

EOS C VTOL розроблений естонською компанією Threod Systems розвідувальний безпілотник з нерухомим крилом, а також системою вертикального зльоту і посадки.

Максимальна дальність польоту безпілотника становить 120 кілометрів, проте радіус операційної діяльності обмежується 50 кілометрами через дальність зв'язку.

Крейсерська швидкість безпілотного літака становить 70 км/год, він здатен розвивати максимальну швидкість у 110 км/год. Довжина безпілотника майже 2 метри за розмаху крил близько п'яти.

БПЛА оснащуються електричною силовою установкою, що забезпечує низьку акустичну помітність навіть на малих висотах польоту.

EOS C VTOL обладнаний потужною оптичною станцією завдяки якій може здійснювати розвідку в радіусі 50 км. Камера безпілотника може детально фіксувати техніку противника на відстані до 15 кілометрів за хороших погодніх умов.

За досвідом застосування у війні проти Росії безпілотник показав високу стійкість до ворожих систем радіоелектронної протидії та безпечність при вертикальному зльоті та посадці.