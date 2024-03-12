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FT: ЄС уже в липні може передати Україні перші прибутки із заморожених активів Росії
23:47 11.03.2024 |
Європейська комісія прагне прискорити затвердження механізму, який дозволить використовувати прибутки від заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у 2-3 мільярди євро.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Financial Times.
Співрозмовники FT стверджують, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear росактивів (їхня вартість оцінюється у 190 мільярдів євро), починаючи з лютого цього року.
Згідно з проєктом внутрішньої пропозиції Єврокомісії, з яким ознайомився Financial Times, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС.
Далі, згідно з проєктом, ці гроші виплачувалися б щоквартально або двічі на рік і "могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей".
Цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 мільярдів євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених активів РФ. Їх, ідеться в публікації, планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов'язаних із позовами Росії проти ЄС.
Пропозиція, яка має бути готова до саміту ЄС наступного тижня, ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС, нагадує FT.
У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених росактивів може бути виділений вже в липні. За словами джерел FT, залежно від відсоткових ставок, він може становити від 2 до 3 мільярдів євро.
За даними ЗМІ, президент США Джо Байден хоче, щоб країни G7 досягнули прогресу щодо планів використання арештованих російських суверенних активів на підтримку України до їхнього саміту в червні 2024 року.
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