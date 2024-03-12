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Столтенберг відповів Папі Римському: Україні потрібна зброя, а не «білі прапори»
23:00 11.03.2024 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не згоден із коментарями Папи Римського Франциска про те, що Україна повинна мати "мужність білого прапора" та вести переговори про припинення війни, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Reuters.
За словами Столтенберга, "якщо ми хочемо досягти мирного довготривалого вирішення (війни в Україні. - Ред.) шляхом переговорів, то шлях до нього лежить через надання військової підтримки Україні".
Він додав, що "те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане із силою на полі бою".
На питання, чи означають його слова, що наразі не час говорити про "білі прапори" для України, генсек Альянсу відповів: "Зараз не час говорити про капітуляцію українців. Це буде трагедією для українців. Це також буде небезпечно для всіх нас".
Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.
Його слова викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів.
Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" - президента Росії, тому що війна почалася і триває через нього.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України - не білий, а синьо-жовтий.
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