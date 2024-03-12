Поповнення списку «спонсорів війни» на паузі. Новий голова НАЗК хоче унормувати цей процес

Новий голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик вважає, що процес наповнення списку спонсорів війни потребує унормування. Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента LIGA.net на конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у Києві.

"Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес - це комунікація не лише в межах НАЗК, але й усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і надалі це може слугувати підставою для подальшого прийняття рішень", - сказав він.

НАЗК вже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами - Угорщиною, Австрією, Китаєм, Грецією. Міністр юстиції Денис Малюська в недавньому інтерв'ю Forbes сказав, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній, і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.