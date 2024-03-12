Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Поповнення списку «спонсорів війни» на паузі. Новий голова НАЗК хоче унормувати цей процес

22:12 11.03.2024 |

Політика

 

Новий голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик вважає, що процес наповнення списку спонсорів війни потребує унормування. Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента LIGA.net на конференції "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС" у Києві.

"Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес - це комунікація не лише в межах НАЗК, але й усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і надалі це може слугувати підставою для подальшого прийняття рішень", - сказав він.

НАЗК вже два роки самостійно визначає, які компанії є "міжнародними спонсорами війни". Час від часу це створює Україні проблеми з іншими державами - Угорщиною, Австрією, Китаєм, Грецією. Міністр юстиції Денис Малюська в недавньому інтерв'ю Forbes сказав, що міжнародні партнери скаржаться на перелік компаній, і назвав незрозумілою логіку включення компаній до цього списку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3825
  0,2415
 0,63
EUR
 1
 41,9559
  0,2602
 0,62

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0692  0,08 0,20 38,5627  0,07 0,18
EUR 41,5681  0,17 0,42 42,2573  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3300  0,27 0,71 38,3600  0,27 0,71
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес