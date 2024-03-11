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У Макрона пояснили, чому він не поспішає з візитом до України
17:30 11.03.2024 |
Візит президента Франції Емманюеля Макрона до України, який був запланований ще на лютий, відкладається через те, що французький лідер хоче привезти до Києва "відчутні результати".
Про це журналістам у понеділок, 11 березня, заявили в оточенні Макрона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Представник Єлисейського палацу наголосив, що планування візиту президента Франції не пов'язане з міркуваннями безпеки, щодо них "немає жодних занепокоєнь".
Французький дипломат, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, додав, що Макрон хоче "взяти необхідний час" для дискусій із союзниками, щоб відвідати Україну "з відчутними результатами".
"Потрібно трохи часу, щоб (укласти. - Ред.) різні коаліції та їхні операційні зобов'язання з нашими партнерами", - додав він.
Раніше в понеділок Єлисейський палац оголосив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну найближчими тижнями.
Французький президент оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки". Конкретна дата візиту тоді не називалась. Але потім візит був відкладений із "міркувань безпеки".
16 лютого Макрон під час візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа заявив, що не відмовився від намірів приїхати в Україну й зробить це найближчим часом.
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