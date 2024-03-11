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До польотів на F-16 до літа будуть готові 12 українських пілотів, але винищувачів на всіх не вистачить, - NYT
12:50 11.03.2024 |
Дванадцять українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на винищувачах F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Винищувачі F-16 готові, а льотчики-інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, створеному для навчання українських пілотів польотам на бойових літаках F-16.
"Але є одна заковика: українські пілоти ще не прибули, попри заяви минулого літа про те, що центр зіграє вирішальну роль у піднятті їх у повітря для захисту своєї країни від дедалі смертоносніших російських ударів", - ідеться в матеріалі.
При цьому наголошується, що поки неясно, коли українські пілоти почнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники по НАТО також використовують для навчання на винищувачах.
"Це не означає, що українські пілоти не готуються. Очікується, що дванадцять пілотів - менше, ніж повна ескадрилья - будуть готові до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після 10 місяців навчання в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах", - ідеться в матеріалі.
Однак на той час, коли пілоти повернуться в Україну, з 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками, буде поставлено лише шість F-16.
F-16 для України
У серпні минулого року Данія і Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16.
Для того, щоб постачання почалося, необхідно, щоб українські пілоти та обслуговуючий персонал пройшли навчання, а Україна підготувала інфраструктуру.
Нещодавно спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитися на початку літа.
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