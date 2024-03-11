Фінансові новини
- |
- 11.03.24
- |
- 16:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Колишній речник МЗС став генконсулом України в Торонто
12:34 11.03.2024 |
Колишній речник МЗС Олег Ніколенко став генконсулом України в Торонто (США). На посаді спікера міністерства закордонних справ він пробув більше трьох років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ніколенка.
"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу", - написав він, повідомивши про нову посаду.
Ніколенко подякував міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі та президенту України Володимиру Зеленському за довіру.
Що відомо про Ніколенка
У 2008 році він пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії, де починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, працював там в екстремальних умовах, займався евакуацією українських громадян.
Після повернення із Лівії займався в МЗС України регіоном Північної Африки та Близького Сходу, був помічником Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.
Упродовж 2015-2020 років був речником Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.
З 22 листопада 2020 року займав посаду речника Міністерства закордонних справ України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко
ТОП-НОВИНИ
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
|Орбан: Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання
|Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024
|S&P знизило рейтинг України в інвалюті до «CC» із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
|До польотів на F-16 до літа будуть готові 12 українських пілотів, але винищувачів на всіх не вистачить, - NYT
|Колишній речник МЗС став генконсулом України в Торонто
|Генпрокурор у Вашингтоні обговорив із конгресменами та сенатором США кроки, необхідні для притягнення РФ до відповідальності за її злочини
|Президент Чехії: Присутність іноземних військ в Україні не порушуватиме міжнародні норми
Бізнес
|Samsung змінює назву 3-нм техпроцесу (SF3) на 2-нм (SF2), щоб краще конкурувати з Intel 20A
|США почали розслідування проти SpaceX через використання Starlink російськими військовими, - WP
|США підштовхують союзників до посилення обмежень на виробництво мікросхем у Китаї, - FT
|Процесори Intel Arrow Lake втратять підтримку пам’яті DDR4 та гіперпоточності, проте матимуть NPU та 4 графічних ядра Xe
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с