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АНАЛІТИКА

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» пройде 19 березня

 

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", відбудеться 19 березня на одноіменній авіабазі Збройних сил США у Німеччині. Як повідомляє агенція dpa у суботу, 9 березня, зустріч відбудеться на запрошення міністра оборони США Ллойда Остіна.

Це вже буде 20-те засідання групи. Попереднє пройшло 14 лютого у форматі відеоконференції, під час нього партнери України оголосили офіційний запуск коаліції протиповітряної оборони (ППО) та дронів.

Загалом до коаліції інтегрованої ППО та протиракетної оборони вже приєдналися 15 країн, уточнив міністр оборони України Рустем Умєров. До коаліції дронів, як зазначив Умєров, приєднались вісім країн - Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

Окремо очільник українського оборонного відомства згадав про винищувачі F16: "Йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами".

Контактна група з питань оборони України - це альянс із 56 країн, який координує поставки озброєння в Україну. До складу групи входять 32 країни-члени НАТО, в тому числі Швеція після її вступу в Альянс 7 березня, а також 24 інші країни, які виступають проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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