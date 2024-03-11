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АНАЛІТИКА

США та Японія обговорюють оборонну співпрацю для допомоги Україні, - Bloomberg

 

США та Японія обговорюють співпрацю у сфері оборони, щоб допомогти Україні. Йдеться про постачання боєприпасів та ремонт техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Yomiuri.

Як зазначається, союзники намагаються досягти домовленостей перед зустріччю у Вашингтоні президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди. Зустріч запланована на 10 квітня.

Видання зазначають, що ключовою темою саміту буде пошук способів, як Японія може допомогти розширити резерв озброєнь США. Японія надала Україні нелетальну та фінансову допомогу, але послаблень експортних обмежень може розширити можливості для продажу зброї за кордон.

Очікується, що Кісіда та Байден поглиблять відносини між країнами та шукатимуть шляхи зміцнення ланцюжка постачань оборонного обладнання, зокрема й на тлі зростання впливу Китаю.

За даними джерел ЗМІ, Токіо і Вашингтон розглядають можливість розширення угоди, згідно з якою японські компанії будуть регулярно виконувати технічне обслуговування та ремонт американської військової техніки. Йдеться про військові кораблі США та винищувачі F-35.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Японія, США
 

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