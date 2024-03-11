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АНАЛІТИКА

Кемерон припустив, що можна обміняти Taurus на Storm Shadow

 

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон висловив рішучість "тісно співпрацювати з німецькими партнерами, щоб допомогти Україні". Зокрема, він припустив, що між Німеччиною і Великобританією міг би відбутися круговий обмін, і це могло би розвіяти перестороги канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо передачі Україні німецьких ракет великого радіуса дії Taurus. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, опублікованому в суботу, 9 березня, цитує dpa.

У такому обміні, на думку Кемерона, Німеччина могла б передати Великобританії крилаті ракети Taurus, а Лондон, своєю чергою, поставив би Україні додаткову партію ракет Storm Shadow. Таким чином Німеччина могла б опосередковано підтримати Україну, водночас уникнувши передачі в зону бойових дій ракет Taurus.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України", - сказав Кемерон. Водночас він заявив, що не повідомлятиме подробиць, аби не розкривати плани опонентам.

Нагадаємо, Шольц відкидає поставку в Україну ракет Taurus, зокрема, оскільки побоюється, що це може втягнути Німеччину у війну, розв'язану Росією.

Кемерон виступив проти західних військ в Україні

Водночас в інтерв'ю Кемерон заявив, що виступає проти відправки західних військ в Україну, навіть для навчальних місій. За його словами, розміщення іноземних солдатів в Україні створить цілі для Росії, пише AFP.

Кемерон заявив, що навчальні місії найкраще проводити за кордоном, а також нагадав, що Великобританія підготувала таким чином 60 тисяч українських військових.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон 26 лютого заявив про те, що не виключає можливості відправки західних військ в Україну, щоб допомогти їй відбити повномасштабну агресію Росії.

Згодом Великобританія підтвердила, що направила невеликі підрозділи в Україну для допомоги з медичною підготовкою, але речник прем'єр-міністра країни Ріші Сунака наголосив, що країна не планує широкомасштабного розгортання своїх військових в Україні.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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