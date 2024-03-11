Республіканці почали розробляти пакет допомоги для України у вигляді кредиту

Частина Республіканської партії США разом зі спікером Палати представників Майком Джонсоном почали розробку власного варіанту пакета допомоги для України. Питання військової і фінансової підтримки Києва заблоковано в Конгресі США вже майже пів року.

Американське видання NBC News повідомило, що спікер Джонсон і голови ключових комітетів Палати представників, що займаються національною безпекою, працюють над розробкою цього пакету. Він має бути у такому вигляді, який, вони сподіваються, зможе прийняти Конгрес, не відштовхнувши консерваторів-республіканців, які виступають проти подальшого фінансування війни в Україні.

Три джерела повідомили NBC News, що плани перебувають на попередніх стадіях і ще далеко не повністю сформовані, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими взятися за законодавство, щойно 22 березня Конгрес проголосує за фінансування роботи американського уряду. При цьому питання допомоги Україні може бути перенесене на квітень через те, що наприкінці березня Конгрес піде на заплановану двотижневу перерву.

Серед пропозицій, які висуваються, є розгляд частини невійськової допомоги для України у вигляді позики, сказали голова комітету Палати представників у закордонних справах Майк МакКол, який бере участь в обговореннях, і сенатор Ліндсі Грем.

Такий варіант передбачений саме для фінансової допомоги США, що буде направлена для підтримки уряду України та його довгострокових зусиль з відбудови.

Російські активи, конфісковані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава для позики, сказав МакКол, додавши, що план також передбачатиме "лояльну систему погашення кредиту для України".

Пропозиція кредитування як частини пакета допомоги США покликана полегшити занепокоєння консерваторів Палати представників, які критикували мільярдну допомогу Україні та заявили, що не підтримуватимуть подальшого фінансування без "довгострокового плану перемоги у війні".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем схвалив ідею кредитної допомоги в інтерв'ю минулого тижня, відзначивши, що її придумав колишній президент Дональд Трамп. Той опублікував на своєму сайті Truth Social 10 лютого допис, в якому заявив, що Конгрес не повинен надавати гроші на допомогу будь-якій країні, "якщо це не робиться як позика".

Відповідаючи на питання про ідею кредитної допомоги минулого місяця, радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван сказав, що "позика можлива у зовнішній допомозі", але припустив, що Україна не є однією з країн, якій це необхідно.

"Коли ви маєте справу з країною, яка бореться за своє життя, як Україна... розмови про кредити замість надання необхідного вливання готівки лише погіршать економічні проблеми цієї країни", - сказав він, додавши, що стабільна Україна "є в фундаментальних інтересах національної безпеки Сполучених Штатів".

Однак представник влади США, знайомий із позицією Білого дому, сказав NBC News 8 березня, що "певна допомога краща, ніж її відсутність, але це не ідеальний спосіб її надання. ... Попросити країну взяти на себе десятки мільйонів доларів боргу, який вони не можуть дозволити собі виплатити, - це рецепт для значного тягаря, що завдасть Україні довготермінової шкоди та може призвести до економічної кризи в майбутньому".

Пакет допомоги іноземним державам, прийнятий Сенатом в лютому, "все ще є найкращим шляхом вперед", сказав чиновник, зазначивши, що спікер Джонсон був проінформований директором ЦРУ минулого тижня і тому "добре знає, наскільки жахливою є ситуація зараз в Україні".

За словами двох джерел, якщо Палата представників відкладе законопроєкт про іноземну допомогу до квітня, республіканці встигнуть завершити кілька ключових праймеріз, а це може вивільнити додаткову підтримку Республіканської партії для фінансування України.

Блокування американської допомоги Україні

Виділення фінансування на військову і економічну допомогу Україні фактично заблоковане в Конгресі США з жовтня минулого року. Спочатку це було пов'язане зі зміною спікера Палати представників, однак потім процес загальмувався через критику з боку ймовірного кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Попри це, 11 лютого Сенат зміг ухвалити законопроєкт про надання іноземної допомоги, включно із 60-мільярдним пакетом для України.

Щоправда, Палата представників, очолювана спікером-республіканцем і прихильником Трампа Майком Джонсоном так і не розглянула цей законопроєкт. Конгресмени наприкінці лютого пішли на канікули і повернулись до роботи лише на початку березня.

Проголосований в Сенаті законопроєкт так і не потрапив в Палату представників Конгресу.

Як заявив Джонсон, питання допомоги іншим країнам не є пріоритетним для конгресменів.

Спочатку вони мають вирішити бюджетні питання, аби уникнути так званого "шатдауну", тобто припинення фінансування федерального уряду. Потім проблему захисту кордону та нелегальної міграції, яку республіканці вважають пріоритетною для США. І лише після цього допомогу іншим країнам.

"Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни - кордон і його захищеність", - заявив спікер Джонсон.

Тим часом у Державному департаменті США назвали ситуацію на полі бою в Україні "надзвичайно серйозною" через брак боєприпасів.

"Ситуація зараз є надзвичайно серйозною. Українські військові не мають (достатньо) боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії, - заявив речник Держдепу Метью Міллер. - Вони продовжують хоробро боротися. У них все ще є зброя та боєприпаси, які вони можуть використати, але їм доводиться економити, тому що Конгрес США не спромігся вжити заходів".

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Києві 25 лютого заявив, що сподівається отримати допомогу від США протягом найближчого місяця.

"Надія на Конгрес є і я впевнений, що буде позитив... Вони знають, що нам необхідна їх підтримка впродовж місяця, це наш запит".

Він також повідомив про гостру потребу в додатковому постачанні американських засобів ППО. Зеленський наголосив, що мова йде саме про військову, а не фінансову допомогу США.

При цьому президент не повідомив, якими будуть дії України, якщо Конгрес не ухвалить рішення про підтримку Києва.