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АНАЛІТИКА

Україна стала найбільшим у Європі імпортером зброї - SIPRI

 

За останні кілька років експорт озброєнь з Росії скоротився майже вдвічі, і в рейтингу постачальників зброї її обійшла Франція. Водночас Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі.

Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), передає Укрінформ із посиланням на DW.

У своїй щорічній доповіді SIPRI порівняв експорт зброї протягом 2019-2023 років з періодом 2014-2018 рр. та виявив низку кардинальних змін.

Зазначається, що першу позицію в експорті озброєнь упевнено утримують США. За останні п'ять років Штати наростили його на 17%, що привело до збільшення з 34% до 42% їхньої частки у загальному обсязі світового експорту озброєнь. У 2019-2023 рр. США постачали основні озброєння до 107 держав світу, що більше, ніж за всі попередні періоди.

Саме на США припадає близько 55% озброєнь, імпортованих європейськими державами у 2019-2023 роках, що на 20% більше, ніж за 2014-2018 рр.

На друге місце серед експортерів, потіснивши Росію, вийшла Франція. Її експорт озброєнь збільшився на 47%, а частка у загальносвітових постачаннях зросла до 11% (у 2014-2018 рр. - 7,2%). Зростання відбулося, в основному за рахунок постачання бойових літаків до Індії, Катару та Єгипту.

«Росія у рейтингу світових постачальників озброєнь перемістилася на третій рядок. За 2019-2023 роки експорт озброєнь із РФ скоротився майже вдвічі - на 53%. У загальносвітових поставках частка Росії скоротилася на 10% і зрівнялася із французькою», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається у доповіді, протягом останніх п'яти років падіння російського військового експорту було стрімким. Якщо у 2019 році РФ постачала зброю до 31 держави, то у 2023-му - лише до 12. При цьому трохи менше двох третин російського експорту озброєнь припало на три держави: Індію (34%), Китай (21%) та Єгипет (7,5%).

«Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї у 2019-2023 роках та четвертим за величиною у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу», - вказують у SIPRI.

Частка нашої країни у глобальному імпорті зброї становила 4,9% у порівнянні з 0,1% у 2014-2018 рр. При цьому загальне зростання військового імпорту стосовно цього періоду сягнуло рекордних 6633%.

Основними постачальниками озброєнь Києву, за даними SIPRI, стали США (39:), Німеччина та Польща (відповідно 14% та 13%).

Нагадаємо, раніше SIPRI повідомив, що попри зростання обсягів замовлень зброї на тлі війни Росії проти України сумарний виторг найбільших виробників озброєнь у 2022 році знизився в порівнянні з попереднім роком.
 

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