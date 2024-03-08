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Єврокомісія наступного тижня представить проєкт переговорної рамки щодо вступу України - Домбровскіс
17:49 08.03.2024 |
Наступного тижня Європейська комісія представить на розгляд країн-членів Євросоюзу проєкт переговорної рамки щодо вступу України для його подальшого затвердження.
Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільній з Премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я хочу сказати, що за останній рік ми досягли дуже важливих поступів на цьому шляху: по-перше, Україна отримала статус країни-кандидата; по-друге, ми запустили вже початок підготовки до переговорного процесу до вступу України в ЄС. Наступного тижня ми вже представимо на розгляд країн-членів ЄС проєкт рамкового переговорного процесу, який ми б хотіли, щоб усі ці країни затвердили", - сказав Домбровскіс.
Віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що після виконання чотирьох додаткових рекомендацій для України всі країни-члени належним чином відмітять поступ держави в реформах на шляху до ЄС. Він пояснив, що з урахуванням виконання цих чотирьох умов Європейська Рада буде просити країн-членів затвердити переговорну рамку.
"Але з урахуванням того прогресу, який вже було досягнуто, ми можемо сказати, що перспективи дуже хороші", - підкреслив Домбровскіс.
Як повідомляв Укрінформ, Україна очікує, що Європейська комісія не пізніше 12 березня представить переговорну рамку щодо вступу країни до Європейського Союзу.
У пʼятницю, 8 березня, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прибув з візитом в Україну.
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