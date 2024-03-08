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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Франції розкрив деталі запланованої співпраці з Україною у сфері ОПК

 

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що між французькими та українськими оборонними підприємствами готують стратегічні партнерства, щоб співпрацювати у виробництві деякої техніки та обслуговувати вже передану.

Як повідомляє "Європейська правда", його цитує BFMTV.

В ефірі міністр оборони Франції розповів, що Париж і Київ готують "стратегічний альянс" в оборонному виробництві.

"Французькі підприємства будуть створювати партнерства з українськими підприємствами, щоб на території України виробляти окремі деталі, у майбутньому - можливо і снаряди", - розповів Себастьєн Лекорню.

Серед компаній з французького боку, які будуть залучені у таку співпрацю, він згадав Delair, яка спеціалізується на безпілотниках.

За кілька днів до цього вже повідомляли, що у неї замовлять 2000 дронів, з яких близько сотні - для України.

За словами міністра, передусім йдеться про створення підприємств для ремонту та обслуговування техніки, яку Франція передала раніше, а також розміщення французьких фахівців-інструкторів з певного обладнання. Така робота має початися влітку 2024 року.

Окрім Delair, співпрацювати з українськими підприємствами буде Nexter-KNDS - виробник САУ Caesar і 155-мм снарядів. Поки що Caesar возять на ремонт і обслуговування до Польщі.

BFMTV з посиланням на неофіційні коментарі від обізнаних осіб пише, що розглядають розміщення цих об'єктів під землею, щоб їх не можна було уразити ракетними атаками. Така співпраця передбачає, що в Україну поїде деяка кількість французьких військових та цивільних експертів з того чи іншого виду озброєння. Можливі місця розміщення таких підприємств залишатимуть у таємниці.

Також Лекорню прокоментував потенційне відправлення в Україну французьких військових та пояснив, що обговорення стосується не сухопутного контингенту, а інструкторів або фахівців з розмінування.
 

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