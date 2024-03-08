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АНАЛІТИКА

Люксембург приєднається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України

 

Люксембург оголосив, що приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Про це оголосила міністерка оборони країни Юріко Бакес, повідомляє "Європейська правда".

"Це буде частиною наших загальних зусиль, спрямованих на надання Україні таких необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором", - зазначила вона.

Напередодні президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів.

Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

На Мюнхенській безпековій конференції Павел повідомив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.
 

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