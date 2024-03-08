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Міністр оборони Німеччини каже, що дискусії про відправлення військ в Україну треба припинити
13:55 08.03.2024 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що варто припинити дискусії про можливість відправлення іноземних військ в Україну.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції у Гельсінкі, повідомляє Tagesschau.
"Ніхто насправді не хоче вводити війська в Україну, зараз триває дискусія про це, тому ми повинні припинити її на цьому етапі", - зазначив Пісторіус.
Його фінський колега Антті Хяккянен заявив, що наразі "ніхто не підтримує ідею відправки військ" в Україну.
"Але всі схвалюють велику підтримку у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і це те, на чому ми маємо зосередитися зараз", - додав Хяккянен.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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