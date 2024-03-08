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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Німеччини каже, що дискусії про відправлення військ в Україну треба припинити

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що варто припинити дискусії про можливість відправлення іноземних військ в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції у Гельсінкі, повідомляє Tagesschau.

"Ніхто насправді не хоче вводити війська в Україну, зараз триває дискусія про це, тому ми повинні припинити її на цьому етапі", - зазначив Пісторіус.

Його фінський колега Антті Хяккянен заявив, що наразі "ніхто не підтримує ідею відправки військ" в Україну.

"Але всі схвалюють велику підтримку у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і це те, на чому ми маємо зосередитися зараз", - додав Хяккянен.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
 

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