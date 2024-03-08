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Джеймі Даймон
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
09:39 08.03.2024 |
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав союзників збільшити та пришвидшити підтримку України, зокрема, у разі необхідності направити свої тренувальні місії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час виступу на відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України.
Кулеба закликав учасників зустрічі ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше.
Зокрема, він наголосив на необхідності виробляти та закуповувати більше цього боєприпасів та ракет для України, створювати можливості для ремонту пошкодженої техніки на території країни.
"Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення", - підкреслив глава МЗС.
Міністр також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів.
Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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