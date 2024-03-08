США приєдналися до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей: подробиці

США приєдналися до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

США визнали збройні сили Росії стороною, які вчиняють серйозні порушення щодо дітей у війні проти України.

"Ми приймаємо до відома доповідь Генерального секретаря ООН "Діти та збройні конфлікти, в якій збройні сили Росії та пов'язані з ними збройні угруповання включені до списку сторін, які роблять серйозні порушення щодо дітей у збройному конфлікті", - заявили у Держдепі США.

Також Сполучені Штати наголосили, що у війні мають дотримуватися права людини.

"Міжнародне гуманітарне право та норми в галузі прав людини мають дотримуватися в контексті агресивної війни Російської Федерації проти України, у тому числі шляхом вирішення проблеми незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією", - заявили у Держдепі.

США допоможуть надання допомоги дітям, які постраждали від незаконної депортації.

"Сприяння наданню всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім родинам, які постраждали від незаконної депортації та примусового переміщення Російською Федерацією, з метою їхньої реінтеграції та відновлення їхнього добробуту", - заявили в Держдепі.

Вашингтон підтримає зусилля щодо притягнення осіб, відповідальних за незаконну депортацію до відповідальності.

"Підтримуємо зусилля щодо притягнення осіб, відповідальних за організацію незаконної депортації та насильницького переміщення українських дітей, до відповідальності відповідно до міжнародного права", - написали у Держдепі.

Депортація Росією українських дітей

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Незаконне вивезення українських дітей стало приводом, щоб у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Центру національного спротиву, окупанти готують нові списки для масової депортації українських дітей.

До речі, у жовтні 2022 року російський омбудсмен Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину з Маріуполя.