Швейцарія розглядає можливість використання активів РФ для виплати репарацій Україні

Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила пропозицію, яка може дозволити використовувати заморожені в країні російські активи для фінансування репарацій в Україні.

Про це повідомляє France 24, передає Укрінформ.

Нижня палата схвалила цю пропозицію минулого року.

Тепер уряд країни може працювати над міжнародно-правовою основою для використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій країнам, що зазнали нападу. Механізм передбачає, що заморожені кошти з центрального банку країни-агресора або активи її державних компаній могли бути легально переведені до країни, що зазнала нападу.

У Швейцарії зберігається понад 8 мільярдів доларів резервів та активів російського Центрального банку.

"Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдані збитки. Зараз тривають міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере в них участь, використовуючи свої знання, навички і весь свій досвід у цій сфері", - заявив у верхній палаті парламенту міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

За оцінками Асоціації швейцарських банкірів, у березні 2022 року російські клієнти тримали в банках Швейцарії приблизно 150 мільярдів швейцарських франків.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені в країні активи Центрального банку Росії на тій підставі, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни.



