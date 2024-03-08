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Швейцарія розглядає можливість використання активів РФ для виплати репарацій Україні
22:59 07.03.2024 |
Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила пропозицію, яка може дозволити використовувати заморожені в країні російські активи для фінансування репарацій в Україні.
Про це повідомляє France 24, передає Укрінформ.
Нижня палата схвалила цю пропозицію минулого року.
Тепер уряд країни може працювати над міжнародно-правовою основою для використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій країнам, що зазнали нападу. Механізм передбачає, що заморожені кошти з центрального банку країни-агресора або активи її державних компаній могли бути легально переведені до країни, що зазнала нападу.
У Швейцарії зберігається понад 8 мільярдів доларів резервів та активів російського Центрального банку.
"Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдані збитки. Зараз тривають міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере в них участь, використовуючи свої знання, навички і весь свій досвід у цій сфері", - заявив у верхній палаті парламенту міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.
За оцінками Асоціації швейцарських банкірів, у березні 2022 року російські клієнти тримали в банках Швейцарії приблизно 150 мільярдів швейцарських франків.
Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені в країні активи Центрального банку Росії на тій підставі, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни.
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