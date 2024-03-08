Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія розглядає можливість використання активів РФ для виплати репарацій Україні

 

Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила пропозицію, яка може дозволити використовувати заморожені в країні російські активи для фінансування репарацій в Україні.

Про це повідомляє France 24, передає Укрінформ.

Нижня палата схвалила цю пропозицію минулого року.

Тепер уряд країни може працювати над міжнародно-правовою основою для використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій країнам, що зазнали нападу. Механізм передбачає, що заморожені кошти з центрального банку країни-агресора або активи її державних компаній могли бути легально переведені до країни, що зазнала нападу.

У Швейцарії зберігається понад 8 мільярдів доларів резервів та активів російського Центрального банку.

"Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдані збитки. Зараз тривають міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере в них участь, використовуючи свої знання, навички і весь свій досвід у цій сфері", - заявив у верхній палаті парламенту міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

За оцінками Асоціації швейцарських банкірів, у березні 2022 року російські клієнти тримали в банках Швейцарії приблизно 150 мільярдів швейцарських франків.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені в країні активи Центрального банку Росії на тій підставі, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0836
  0,1828
 0,48
EUR
 1
 41,4883
  0,1035
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0685  0,12 0,31 38,5869  0,10 0,27
EUR 41,4269  0,01 0,03 42,1538  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,60 38,1000  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес