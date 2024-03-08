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АНАЛІТИКА

FPV і не тільки. Британія анонсувала поставку Україні 10 тисяч дронів

 

Британія виділила додаткові 125 мільйонів фунтів стерлінгів (160 млн доларів), які підуть на фінансування понад 10 000 дронів для України.

Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

До них належать FPV-дрони, 1000 дронів для одностороннього нападу, а також спостережні та морські дрони.

Цей крок послідував за оголошенням минулого місяця про те, що Велика Британія очолить міжнародну коаліцію з постачання дронів в Україну.

Міністр оборони Грант Шаппс сказав, що посилює зобов'язання Британії з озброєння України новітніми безпілотниками, які надходять безпосередньо від провідних світових оборонних підприємств Великої Британії прямо із заводів на передову.

Подальша допомога від Британії

"Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях", - сказав він.

За його словами, Збройні сили України використовують подаровану Великою Британією зброю з безпрецедентним ефектом, що допомогло вразити майже 30% російського Чорноморського флоту.

Подальша підтримка збільшить загальний обсяг зобов'язань Великої Британії щодо фінансування дронів для України до 325 мільйонів фунтів стерлінгів (450 млн доларів).
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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