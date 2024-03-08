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Елеонор Рузвельт
Міністр оборони Британії в Києві, зустрівся із Зеленським
22:49 07.03.2024 |
Це випливає з повідомлення Зеленського у Telegram, пише "Європейська правда".
Голова держави повідомив, що обговорив із Шаппсом "продовження оборонної співпраці між нашими країнами".
"Основна увага - посиленню ППО, далекобійних спроможностей нашої армії, забезпеченню інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах, а також питанню спільного виробництва зброї", - зазначив Зеленський.
Британська сторона про візит поки офіційно не повідомляла.
Шаппс уже був в Україні як голова британського Міноборони у вересні 2023 року.
Нещодавно він коментував знищення російського патрульного корабля "Сергєй Котов", який атакували українські надводні дрони.
Читайте також промову Гранта Шаппса про те, чому 2024 рік буде вирішальним для України та світу.
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