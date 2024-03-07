У Байдена думають над допомогою Україні з бюджету армії США. Bloomberg розкрило деталі

Адміністрація президента Джо Байдена задумалася про залучення близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що фінансування може бути використано для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання.

На поточний момент Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська останніми тижнями домоглися невеликих територіальних завоювань.

"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України", - пише Bloomberg.

Джерела видання вказують, що остаточного рішення ще не ухвалено. Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити законопроект про допомогу Україні. У Байдена впевнені, що, якщо спікер Палати представників поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів.