Фінансові новини
- |
- 07.03.24
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Байдена думають над допомогою Україні з бюджету армії США. Bloomberg розкрило деталі
09:38 07.03.2024 |
Адміністрація президента Джо Байдена задумалася про залучення близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що фінансування може бути використано для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання.
На поточний момент Україна стикається з нестачею артилерії, а російські війська останніми тижнями домоглися невеликих територіальних завоювань.
"Дебати з приводу використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють запеклі зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України", - пише Bloomberg.
Джерела видання вказують, що остаточного рішення ще не ухвалено. Білий дім зосереджений на тому, щоб переконати Палату представників США ухвалити законопроект про допомогу Україні. У Байдена впевнені, що, якщо спікер Палати представників поставить законопроєкт на голосування, його ухвалять переважною більшістю голосів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
|Турборежим навиворіт. Чому Верховну Раду розбив параліч
|Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано
|У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чеська компанія збудує спільні оборонні заводи на території України
|У Байдена думають над допомогою Україні з бюджету армії США. Bloomberg розкрило деталі
|Держдеп США та фонд Маршалла займуться відновленням України
|««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
|Західні топменеджери і юристка Єрмака: «Укрнафта» отримала нову наглядову раду
Бізнес
|Google Maps тестує нову функцію: значки входу до будівель для зручної навігації
|Прискоювач NVIDIA B200 Blackwell вийде у 2025 році та відкриє еру GPU з енергоспоживанням 1000 Вт – Dell
|Оператори вже готуються до запуску мереж 5.5G (5G Advanced) – швидше та дорожче за 5G
|Смартфони Google Pixel отримали функцію фільтрації викликів нового покоління
|Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно