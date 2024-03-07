Фінансові новини
- |
- 07.03.24
- |
- 02:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Країни Заходу зібрали майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України, - Bloomberg
23:13 06.03.2024 |
Союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією неназваних співрозмовників видання, снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контрактів та графіків постачання і можуть бути зрушені.
Bloomberg уточнює, що Чехія буде виконувати роль посередника з країнами, які готові фінансувати купівлю боєприпасів для України.
Ініціатива Чехії
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел минулого місяця розповів про те, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів, які можна придбати для України. Він уточнював, що для цього потрібне фінансування.
Боєприпаси хочуть купити за межами Євросоюзу. Це був запасний план, оскільки блок не виконав своєї обіцянки передати українським захисникам мільйон снарядів до березня.
Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція вже підтримали такий план Чехії.
Зокрема, сьогодні, 6 березня, Німеччина заявила про виділення тризначної мільйонної суми на закупівлю боєприпасів.
Варто зауважити, що боєприпаси наразі є однією з основних потреб українських військових. Нещодавно через брак снарядів нашим бійцям довелося відступити з Авдіївки. Це спричинило втрату ще кількох населених пунктів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
|Турборежим навиворіт. Чому Верховну Раду розбив параліч
|Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано
|У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
|Західні топменеджери і юристка Єрмака: «Укрнафта» отримала нову наглядову раду
|Країни Заходу зібрали майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України, - Bloomberg
|Зеленський: Україна та Греція почали готувати двосторонню безпекову угоду
|Прем'єр Греції заявив, що його країна хотіла б використовувати та розвивати можливості порту в Одесі
|ВР пропонують зобов'язати спікера скасувати обмеження щодо закордонних відряджень нардепів
Бізнес
|Google Maps тестує нову функцію: значки входу до будівель для зручної навігації
|Прискоювач NVIDIA B200 Blackwell вийде у 2025 році та відкриє еру GPU з енергоспоживанням 1000 Вт – Dell
|Оператори вже готуються до запуску мереж 5.5G (5G Advanced) – швидше та дорожче за 5G
|Смартфони Google Pixel отримали функцію фільтрації викликів нового покоління
|Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно