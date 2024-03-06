ВР пропонують зобов'язати спікера скасувати обмеження щодо закордонних відряджень нардепів

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді зобов'язати спікера українського парламенту Руслана Стефанчука скасувати обмеження щодо закордонних поїздок народних депутатів, які були запроваджені його розпорядженнями 30 грудня 2022 року і 29 грудня 2023 року.

Відповідний проєкт постанови №11058 про виконання резолюції Європейського парламенту від 29 лютого 2024 року в частині скасування обмежень закордонних поїздок народних депутатів зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт постанови також пропонує Верховній Раді зобов'язати Стефанчука звернутися до президента України Володимира Зеленського з ініціативою щодо внесення змін до його указу № 27/2023 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетинання державного кордону України в умовах воєнного стану" задля скасування всіх наявних обмежень щодо закордонних поїздок народних депутатів.

Окрім цього, проєкт постанови передбачає доручення Кабінету Міністрів внести необхідні зміни до правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою уряду від 28 січня 1995 року № 57 (з подальшими змінами), та скасувати наявні обмеження щодо закордонних поїздок народних депутатів.

Серед авторів законопроєкту - Артур Герасимов (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Железняк ("Голос"), Дмитро Микиша ("Слуга народу"), Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина"), Вікторія Гриб (позафракційна).