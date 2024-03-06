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Німеччина профінансує план Чехії із закупівлі 800 тисяч снарядів для України
16:57 06.03.2024 |
Німеччина виділить "тризначну суму в мільйони євро" на ініціативу Чехії, яка передбачає закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів для України.
Про це оголосив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує t-online, повідомляє "Європейська правда".
Гебештрайт назвав ініціативу Чехії "дуже хорошою".
За його словами, німецький уряд вже деякий час веде дуже інтенсивні переговори з чеською стороною з цього приводу.
"Буде зібрана тризначна мільйонна сума для підтримки цієї ініціативи. Це ще не остаточно вирішено, але це, безумовно, буде зроблено в найближчому майбутньому", - зазначив представник уряду Німеччини.
Гебештрайт відмовився назвати точну суму, яку виділить Німеччина.
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну.
Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.
Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.
Публічно про участь раніше заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро, і Бельгія, яка передасть 200 мільйонів євро.
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