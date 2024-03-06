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АНАЛІТИКА

Німеччина профінансує план Чехії із закупівлі 800 тисяч снарядів для України

 

Німеччина виділить "тризначну суму в мільйони євро" на ініціативу Чехії, яка передбачає закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

Про це оголосив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує t-online, повідомляє "Європейська правда".

Гебештрайт назвав ініціативу Чехії "дуже хорошою".

За його словами, німецький уряд вже деякий час веде дуже інтенсивні переговори з чеською стороною з цього приводу.

"Буде зібрана тризначна мільйонна сума для підтримки цієї ініціативи. Це ще не остаточно вирішено, але це, безумовно, буде зроблено в найближчому майбутньому", - зазначив представник уряду Німеччини.

Гебештрайт відмовився назвати точну суму, яку виділить Німеччина.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну.

Нагадаємо, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Чеське Міністерство оборони раніше заявило, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Публічно про участь раніше заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 250 мільйонів євро, і Бельгія, яка передасть 200 мільйонів євро.
 

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