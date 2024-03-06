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Медведчук намагається повернути громадянство України, - ЗМІ
09:08 06.03.2024 |
Колишній нардеп та лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук намагається повернути собі українське громадянство та депутатський мандат у судах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістське розслідування hromadske.
За даними журналістів, за місяць після позбавлення громадянства України та депутатського мандата Віктор Медведчук звернувся до Верховного Суду. У своєму позові він вимагав повернення паспорта для себе та для інших депутатів-зрадників. Медведчук стверджував, що указ Зеленського було видано "з порушенням Конституції".
Розгляд позову щодо повернення депутатського мандата тимчасово призупинено. У справі про скасування санкцій РНБО засідання тривають з грудня 2022 року. Також Медведчук намагався відновити своє адвокатське посвідчення, проте у лютому 2024 року суд йому відмовив.
На думку експерта з конституційного права Богдана Бондаренка, вони "пролетять" щодо усіх санкцій.
"Сумніваюся, що сьогодні може бути рішення із серії: "Повернімо Медведчуку громадянство, скасуймо економічні санкції, даймо мандат". Малоймовірно, що судді на це підуть, а от затягувати справу фактично можуть", - додав знавець.
Припинення громадянства Медведчука
Віктор Медведчук покинув територію України після того, як у вересні 2022 року його обміняли на 200 українських захисників, що перебували в російському полоні.
Вже 10 січня 2023 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство для колишніх депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука, а також Андрія Деркача.
Відповідно до Конституції, позбавлення громадянства призводить до припинення депутатських повноважень, тому наступного дня Рада позбавила всіх цих парламентарів їхніх мандатів.
Вже за місяць Віктор Медведчук звернувся до Верховного Суду з позовом, де вимагав повернути йому та його колегам громадянство України. Він стверджував, що указ президента про припинення його громадянства був безпідставним. У березні 2023 року Верховний Суд прийняв позов та розпочав провадження у цій справі. Засідання тривають досі.
Згідно з судовим реєстром спочатку Віктор Медведчук подав позов до президента України Володимира Зеленського, потім третіми особами у справі залучили СБУ та Державну міграційну службу.
Вже 25 січня 2024 року, СБУ звернулася з клопотанням щодо закриття провадження у цій справі, характеризуючи позов Медведчука як "штучний". Проте Верховний Суд відмовив СБУ.
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