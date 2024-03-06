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Президент Чехії про відправку військ в Україну: Давайте не обмежувати себе
23:15 05.03.2024 |
Президент Чехії Петр Павел вважає, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки України, яка бореться проти російської агресії.
Як пише "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Novinky.
Павел закликав до розширення форм допомоги, включаючи можливу присутність іноземних військ в Україні.
За його словами, йдеться не про відправку бойових підрозділів, а про форми допомоги і "небойову участь".
"Я за те, щоб шукати нові шляхи, включаючи продовження дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні", - сказав чеський президент, додавши, що Європа повинна відігравати більшу роль у стримуванні Росії.
Павел вважає, що немає різниці, чи будуть українські солдати, наприклад, проходити підготовку із західними інструкторами за кордоном або безпосередньо в Україні.
"Україна, хоча й зазнала нападу, все ще залишається суверенною країною", - сказав він, нагадавши, що можлива навчальна місія не є порушенням будь-яких міжнародних правил.
"Ми самі вирішуємо, яку форму допомоги ми виберемо", - додав Павел.
Нагадаємо, Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
У той час як більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну - в тому числі такі великі гравці, як Німеччина, Британія і США - міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що він вдячний за дебати, які ініціював Макрон.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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