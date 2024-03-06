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У Макрона спростували «заяву» про неготовність надсилати війська в Україну вже найближчим часом
22:52 05.03.2024 |
Попри повідомлення ЗМІ, президент Франції Емманюель Макрон не стверджував, що "в найближчому майбутньому" розгортань французьких військ в Україні не буде.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Напередодні, 4 березня, чеський портал Novinky опублікував новину, яка посилалась на слова Макрона зі спільного інтерв'ю двом чеським виданням. У ній зокрема містилась така цитата французького президента:
"Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території".
Це повідомлення набуло розголосу і в Україні на тлі дискусії про можливе направлення військ в Україну, яку Макрон ініціював раніше. Зокрема цей фрагмент інтерв'ю поширила "Європейська правда".
У Парижі наполягають, що цього в розмові президента для чеських ЗМІ не звучало. Також французький дипломат надав "Європейській правді" транскрипт інтерв'ю, де відсутня цитата, яка початково була опублікована на сайті Novinky.
Чеські медіа, між тим, видалили цитату, яку заперечують у МЗС Франції. Станом на зараз цитата Макрона про війська "в найближчому майбутньому" справді відсутня в новині. Але вона є у архівованій копії сторінки станом на обід 4 березня й щонайменше кілька годин була там присутня.
Нагадаємо, Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
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