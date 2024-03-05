Макрон закликав союзників України не бути боягузами

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 5 березня, закликав союзників України не бути "боягузами", наголосивши на тому, що настав час "активізуватися" з допомогою Києву.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту для Європи, коли потрібно не бути боягузами", - сказав він під час візиту до Чехії. Говорячи про війну Росії проти України, Макрон наголосив, що Франція і Чехія "добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю".

"Деякі сили, які вже не зупинити, з кожним днем посилюють загрозу нападу на нас, і ми повинні будемо відповідати історії і мужності, якої вона вимагає", - заявив французький лідер, не деталізувавши свої слова.

Напередодні Макрон не виключив, що західні країни можуть відправити війська в Україну, але попередив, що наразі немає консенсусу стосовно цього питання. Ця заява спричинила критику на Заході, водночас знайшла підтримку, зокрема, серед Балтійських держав. Французькі дипломати згодом пояснили, що ідея Макрона полягала в тому, щоб стимулювати дебати щодо цього питання, але конкретних планів щодо відправлення солдат в Україну цього не було.

Макрон: Українці воюють за нашу безпеку, ми маємо відповідати

В інтерв'ю чеському виданню Novinky, оприлюдненому 4 березня, президент Франції заявив, що "кожне слово має значення" та сказав, що демократичні країни "потребують поштовху" та "стратегічного пробудження", адже Росія своєю безкарністю загрожує безпеці Європи та її цінностям.

"Ми починаємо дебати і думаємо про все, що можна зробити для підтримки України", - сказав Макрон. При цьому він наголосив, що Захід не воює проти російського народу та не сприяє ескалації, але "українці борються за наші цінності, нашу безпеку і свободу, і наш підхід повинен відповідати цьому виклику".

Як очікується, під час свого візиту до Праги Макрон обговорить фінансування швидкої закупівлі 800 тисяч боєприпасів у третіх країн для відправлення в Україну, що ініціювала Чехія.